CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Serve pazienza, ma l'Inter procede con ottimismo nel viale che conduce a Christian Eriksen.

L'annuncio di Mourinho , deciso a far giocare il danese oggi contro il Watford, non preoccupa più di tanto la dirigenza interista che, agganciato l'accordo col giocatore sulla base di un contratto fino al 2024 da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione, ha sbaragliato la concorrenza internazionale e messo alle strette il numero uno delDaniel, osso durissimo in sede di trattativa, ma anche intenzionato a cedere il suo gioiello in questa sessione pur di non perderlo a zero in estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, conferme dall'Inghilterra sul colpo Moses

I lavori con gli intermediari sono andati avanti ieri e proseguiranno nei prossimi giorni, con la sensazione che all'inizio della prossima settimana le trattative possano entrare nella fase conclusiva in vista di una fumata bianca che fonti vicine alla trattativa danno per vicina. Intanto spunta un retroscena raccontato da 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui nella scelta di Eriksen sarebbe risultato decisivo anche il lavoro di Antonio Conte. Il feeling tra i due era sbocciato da avversari, si legge, poi Conte ha letteralmente stregato Eriksen facendogli arrivare segnali decisi sulla volontà di averlo al più presto nella sua squadra, dove avrà un ruolo da leader in un progetto che vuole vincere. L'ambizione della società e il carisma del tecnico hanno quindi sciolto gli ultimi dubbi di Eriksen che ora vede il traguardo dell'arrivo a Milano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, la Bundesliga rivuole Lazaro