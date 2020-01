Roma, spunta l'ex gioiello del Manchester United

CALCIOMERCATO ROMA JANUZAJ / Saltato l'arrivo di Matteo Politano la Roma sta concentrando i propri sforzi sulla ricerca di un altro tassello offensivo da aggiungere in rosa.

L'ipotesi, a meno che il Milan non apra al prestito fino a fine stagione, al momento non scalda i giallorossi che lavorano anche su Shaqiri , il cui ingaggio rappresenta però un ostacolo da non sottovalutare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nelle ultime ore sarebbe dunque spuntato un nuovo nome. Secondo il 'Corriere dello Sport' tramite intermediari sarebbe stato proposto alla Roma il 24enne Adnan Januzaj, ex talento prodigio del Manchester United attualmente alla RealSociedad dove non sta trovando molto spazio. Un'opzione più raggiungibile, visto che si potrebbe fare anche in prestito.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, maxi-affare con la Roma

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Marcos Paulo