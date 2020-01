CALCIOMERCATO INTER NAPOLI POLITANO LLORENTE / L'Inter è senza dubbio tra le società più attive in questa fase del calciomercato di gennaio. Ufficializzato l'ingaggio di Ashley Young, la dirigenza nerazzurra sta lavorando su più fronti per mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte i rinforzi richiesti. Dal sogno (sempre più concreto) Christian Eriksen per il centrocampo, al nuovo esterno destro con Victor Moses nome caldo, passando per un attaccante di scorta. Fin qui i nerazzurri si sono concentrati su Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea con cui è in scadenza di contratto e desideroso di ritrovare Antonio Conte dopo l'avventura a Londra. Col francese è stato impostato un accordo che, però, resta vincolato alla partenza di Matteo Politano, rientrato a Milano dopo lo scambio saltato con la Roma per Spinazzola.

Giroud quindi rimane in attesa, ma per quanto ancora?

Calciomercato Inter, rispunta lo scambio Politano-Llorente col Napoli

La pazienza del francese, in cerca di una nuova sistemazione per trovare minutaggio in vista dell'Europeo, non può però essere infinita. Con Politano tornato in nerazzurro quindi l'operazione rischia di complicarsi e per questo non vanno scartati scenari alternativi. Secondo 'La Gazzetta delo Sport' in particolare vanno monitorati i dialoghi tra gli uomini mercato interisti e il Napoli che possono riaprire i lavori per uno scambio tra l'ex Sassuolo, sempre in uscita dall'Inter, e Fernando Llorente. Lo spagnolo sta trovando poco spazio con l'avvento in panchina di Gennaro Gattuso che, invece, avrebbe più bisogno di un esterno offensivo con le caratteristiche di Politano. L'idea era già circolata nei giorni scorsi prima dell'affondo nerazzurro su Giroud, ma ora lo scenario può cambiare.

