CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN EVERTON / Il futuro di EmreCan è a un bivio. Ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri alla Juventus, il centrocampista tedesco potrebbe alla fine rientrare in lista per la Champions League sostituendo l'infortunato Sami Khedira a meno che in questa finestra di calciomercato non si concretizzi un addio al club bianconero che, alla luce del poco spazio avuto fin qui, il calciatore vedrebbe di buon occhio.

Calciomercato Juventus, Ancelotti vuole Emre Can all'Everton

A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui Carlo Ancelotti, dopo aver tentato di portare il tedesco al Napoli in estate, sarebbe tornato sulle sue tracce per rinforzare il suo nuovo Everton e la trattativa starebbe prendendo corpo in queste ore, dopo che i 'Toffees' a luglio avevano concluso positivamente un'altra operazione importante con la società juventina, ovvero l'acquisto di Moise Kean per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per Emre Can, su input del manager, la dirigenza dell'Everton avrebbe già approvato un business plan che prevede un investimento simile per il cartellino e la garanzia di un ingaggio simile (se non superiore) a quello attualmente percepito dal giocatore con un contratto prolungato al 2025 (attualmente è in scadenza nel 2022). Operazione che va avanti sotto traccia, anche se con un ultimo ostacolo legato al passato di Emre Can al Liverpool, grande rivale dell'Everton. Prima di accendere i riflettori sull'affare tutte le parti in causa vogliono pesare bene pro e contro anche dal punto di vista diplomatico. In ogni caso il CFO juventino Paratici, scrive la 'Rosea', annusa una significativa plusvalenza.

