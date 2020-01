VIDEO CM.IT - Inter, Politano è rientrato a Milano

VIDEO CM.IT INTER POLITANO / È definitivamente saltata la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Spinazzola-Politano. Nel pomeriggio il laterale giallorosso ha fatto rientro nella Capitale da dove, in serata, è ripartito anche l'attaccante interista arrivato proprio in questi istanti a Milano.

Intercettato dai cronisti, tra cui l'inviato di Calciomercato.it , Politano scuro in volto non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il giocatore torna dunque, per il momento, a disposizione di mister Antonio, mentre si sono già riaccese voci di mercato che lo vedono nel mirino anche del Milan

