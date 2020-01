CALCIOMERCATO MILAN UNDER JUAN JESUS / Saltato lo scambio con l'Inter che avrebbe coinvolto Politano e Spinazzola, l'asse di calciomercato che lega Roma e Milano cambia sponda ed interpreti, per un'altra possibile operazione molto importante.

Protagonista con la, questa volta, è ilche a caccia di un rinforzo per l'attacco sta lavorando molto concretamente per arrivare al turco Cengiz. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riferisce 'Sky' il pressing milanista sul giallorosso è costante e, novità delle ultime ore, gli uomini mercato milanisti avrebbero aperto in questa fase all'inserimento nell'operazione anche di un altro calciatore in uscita dalla Roma, ovvero il difensore brasiliano Juan Jesus che arriverebbe con il doppio ruolo di alternativa a Romagnoli in mezzo e riserva di Theo Hernandez sulla corsia mancina, vista l'imminente partenza di Ricardo Rodriguez. Affare non semplice, ma sul quale il Milan sta puntando forte provando ad inserire come contropartita anche lo spagnolo Suso, finito nelle scorse ore al centro di un pressing dalla Spagna che vede coinvolte anche Siviglia e Valencia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ancora contatti per Dani Olmo: le ultime CM.IT