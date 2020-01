Roma, nuovi contatti per Shaqiri

CALCIOMERCATO ROMA SHAQIRI / Finito ai margini del Liverpool, Xherdan Shaqiri potrebbe far ritorno nuovamente in Serie A dopo l'esperienza non indimenticabile con la maglia dell'Inter. Negli ultimi giorni come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, dopo le voci sulla Roma l'esterno offensivo svizzero è stato proposto anche al Milan, alla ricerca proprio come i giallorossi di un rinforzo nel reparto.

I rossoneri in questa fase stanno monitorando diversi nomi, come ad esempio il romanista Under o Matteo Politano rientrato all'Inter dopo lo scambio saltato sull'asse Milano-Roma con Spinazzola. La Roma, dunque, torna ad essere una candidata credibile per Shaqiri e secondo 'Sky' in queste ore avrebbe avuto nuovi contatti per tentare di capire se ci sono margini per raggiungere un accordo colsulla base del prestito con diritto di riscatto. Classe '91, è legato ai 'Reds' da un contratto fino al 2021. Clicca qui per restare aggiornato sul mercato.

