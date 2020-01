Calciomercato Inter, la Bundesliga rivuole Lazaro

CALCIOMERCATO INTER LAZARO / Intermediari al lavoro per il futuro di Valentino Lazaro che potrebbe essere lontano dall'Inter. Almeno per i prossimi sei mesi. Dopo aver faticato al primo impatto con la Serie A ed il mondo Inter in questa parte iniziale di stagione, l'esterno austriaco è finito tra i calciatori che possono lasciare la formazione nerazzurra già in questa sessione di gennaio e si sta ragionando sulla partenza in prestito. Non mancano le pretendenti in Italia e all'estero.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter, altro ostacolo per Giroud

Se in Inghilterra hanno smentito l'interesse del WestHam che avrebbe rifiutato la possibilità di ingaggiarlo, va tenuto in corsa il Newcastle mentre è soprattutto dalla Germania che sembra accendersi la corsa all'interista. Nelle scorse ore si era parlato infatti del WerderBrema, ma secondo 'Sky Deutschland' anche l'ambizioso RB Lipsia è alla ricerca di un laterale destro e si starebbe attivando su Lazaro. Nella giornata di domani gli agenti del calciatore sono attesi a Londra, teatro di incontri a livello internazionale con i vari club potenzialmente interessati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Eriksen: le cifre dell'affare