CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Milan al lavoro in queste ore su Dani Olmo, un colpo potenzialmente molto importante per il presente ed il futuro dei rossoneri. Ma anche un'operazione onerosa, che la dirigenza milanista potrebbe finanziare con la cessione di un tassello di valore ma finito fuori dai piani del club come lo spagnolo Suso. Prelevato praticamente a zero dal Liverpool nel 2015, garantirebbe al Milan una plusvalenza totale e sono ore decisive per la sua partenza. Se ne sta parlando con la Roma nell'ambito di un possibile scambio con Cengiz Under dopo lo stop alla trattativa tra i giallorossi e l'Inter con l'affare Politano-Spinazzola ormai saltato.

Oltre al tentativo sul Siviglia infatti, nelle ultime ore va registrato anche l'inserimento concreto da parte del Valencia. L'euroavversario dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League avrebbe avuto i primi contatti con il Milan per Suso e si attendono ora ulteriori sviluppi. I rossoneri contano di incassare dalla sua partenza almeno 25 milioni di euro secondo le indiscrezioni di questi giorni.

