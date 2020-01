CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY PSG OFFERTA / Sono bastati appena sei mesi per cambiare le cose in casa Napoli. Gli azzurri erano infatti la seconda forza del campionato e vantavano in rosa uno dei migliori centrali al mondo: Kalidou Koulibaly. Questa prima metà di stagione ha però cambiato completamente le carte in tavola sia di squadra che per quanto riguarda i singoli, ed in particolare per il centrale senegalese che ora non è più così incedibile. Come sottolineato anche da 'FootMercato' ora le pretese economiche di De Laurentiis per una sua cessione si sarebbero chiaramente ridimensionate, intorno ai 75 milioni, ben lontano dai 100 milioni della scorsa estate.

Da parte sua però ora sembra che lo stesso Koulibaly sia desideroso di cambiare aria. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, incontro con gli agenti di Allan: le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, offerta per Koulibaly: il PSG fa sul serio

Secondo quanto rivelato dalla testata transalpina sarebbero iniziato le discussioni tra il PSG e il rappresentante di Kalidou Koulibaly per un arrivo nella capitale francese la prossima estate. Leonardo sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta da 12 milioni di euro all'anno per convincere il forte difensore del Napoli che a Parigi sarebbe il perfetto erede dell'esperto Thiago Silva. Lo scorso anno lo stesso Koulibaly appariva riluttante all'idea di trasferirsi al PSG, ma ora le cose potrebbero anche cambiare. Su di lui anche club come Manchester United e Real Madrid sempre alla finestra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, 12 milioni per un ex flop di A

Napoli, Mertens-Callejon: l'annuncio di Gattuso in conferenza