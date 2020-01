Calciomercato Inter, doppio 'no' dal West Ham

CALCIOMERCATO INTER VECINO LAZARO / Inter al lavoro su più tavoli in queste ore del calciomercato di gennaio. Bloccato lo scambio Spinazzola-Politano con la Roma ed annunciato il primo colpo con l'ingaggio di Ashley Young, la dirigenza nerazzurra sta stringendo su Eriksen e Giroud mentre lavora anche sul fronte delle uscite. Oltre Matias Vecino, finito improvvisamente fuori dai piani del tecnico Conte, gli uomini mercato interisti stanno cercando una sistemazione in prestito anche per l'esterno Valentino Lazaro che fin qui non ha mai convinto.

Proposte dall'Italia e dall'estero per l'Hertha Berlino che piace soprattutto a Newcastle e Werder Brema, ma sarebbe stato proposto anche alal pari del centrocampista uruguaiano. Lo riferisce il britannico 'Daily Star', che specifica però che gli 'Hammers' avrebber chiuso le porte ai due nerazzurri virando su altri profili. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

