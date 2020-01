INTER YOUNG OBIETTIVO / Nella serata di oggi è arrivato il primo colpo importante per Antonio Conte che accoglie all'Inter Ashley Young, esperto esterno inglese proveniente dal Manchester United.

Maglia numeroper il neo nerazzurro che ai microfoni di 'Inter Tv' ha anche pronunciato le prime parole come nuovo calciatore interista.

Inter, Young obiettivo vittoria: la carica dell'inglese

Non nasconde l'emozione Ashley Young che a 'Inter Tv' ha ammesso: "È stata una bellissima giornata per me. Essere qui è una sensazione fantastica. Sono contento di far parte della famiglia interista. Paul Ince è una leggenda. Se potessi seguire le sue orme sarei molto felice. Il mio messaggio per i tifosi è che vinceremo ancora. Sono qui per questo e voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ci sono tutti i presupposti per far bene. Speriamo di rendere i tifosi felici e vincere tanti trofei".

Inter, Young può giocare subito