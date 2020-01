Inter, Young può giocare subito

INTER YOUNG / Antonio Conte ha il suo primo rinforzo in questa sessione invernale di calciomercato e dà il benvenuto ad Ashley Young, l'esperto laterale inglese prelevato dal ManchesterUnited con sei mesi d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L'Inter ha completato l'operazione proprio nelle ore dello stop alla trattativa per lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma e ha accelerato tutte le formalità per mettere il calciatore subito a disposizione del tecnico.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , tutti i documenti sono stati regolarmente depositati e dall'Inghilterra è arrivato il transfer della FA che permetterà a Young di essere arruolabile già per la trasferta di domenica sul campo del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Young lascia il Coni - FOTO e VIDEO CM.IT

Calciomercato Inter, non solo Young: l'intermediario di Eriksen in sede