JUVENTUS PARMA GERVINHO INFORTUNIO / Il girone di ritorno della Juventus si aprirà domenica sera allo 'Stadium' contro l'ottimo Parma di D'Aversa reduce però dal KO di Coppa Italia al cospetto della Roma. I ducali nonostante un momento di forma complessivamente positivo con 3 vittorie nelle ultime 5, dovranno però fare i conti con l'infermeria.

Juventus-Parma, out Gervinho: la situazione

Preoccupano quindi le condizioni di Gervinho che come sottolineato oggi da un comunicato ufficiale del club: "è stato oggi sottoposto ad un controllo per la recente lesione ai flessori della coscia sinistra a causa del persistere di una sintomatologia dolorosa durante attività di alta intensità. È stata evidenziata una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva, pertanto l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana e non sarà disponibile per la gara di domenica sera".

