JUVENTUS RABIOT / "In sei mesi sono cambiate tante cose, ora voglio continuare così. Ho dovuto ritrovare la condizione migliore, fisicamente non è stato facile, ma ora che va meglio e mi sento bene". In un'intervista rilasciata ai microfono di 'Sky Sport', Adrien Rabiot si è espresso così sul suo momento positivo dopo il difficile avvio con la nuova maglia della Juventus.

Il centrocampista francese ha anche parlato della corsa scudetto: "Penso che siachepossano vincere e questo è un bene, perché più squadre forti ci sono più il campionato è di livello. Questo ci spinge a far bene, a essere costanti, regolari. Per noi e per il campionato è una bella cosa avere belle squadre come l’Inter, la Lazio e due squadre che giocano bene come. Ripeto, è un bene".