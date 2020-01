Calciomercato Genoa, offerta ufficiale per Quintero: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO GENOA QUINTERO / Giungono conferme sull'interesse del Genoa per Juan Fernando Quintero, riportato dalla stampa argentina nella giornata di ieri.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , il club ligure fa sul serio e ha inviato proprio in queste ore alla prima offerta scritta e ufficiale per il colombiano ex. Il club argentino per ora non sembra disposto a considerare il prestito con diritto di riscatto e per privarsi di un idolo della tifoseria (suo il gol del momentaneo 2-1 nella finale di Libertadores contro il) continua a chiedere una cifra che si avvicini aiprevisti dalla clausola rescissoria del fantasista di Medellin.