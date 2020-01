CALCIOMERCATO MILAN UNDER SUSO ROMA / Rivoluzione in corso in casa Milan. I rossoneri hanno già acquistato Ibrahimovic, Kjaer e Begovic in questa sessione di gennaio, salutando invece i vari Reina, Caldara, Borini e Ricardo Rodriguez. Non è ancora finita: Pioli attende altri innesti, in particolare i rossoneri si concentrano su un attaccante.

Piace Cengiz, per il quale, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it , la trattativa è in corso con la

Il turco sta trovando sempre meno considerazione da parte di Fonseca e ha chiesto la cessione. Di contro, in casa Milan, anche Suso è precipitato nelle gerarchie. Lo scambio è possibile, ma al momento manca l'accordo. Secondo 'Repubblica', i rossoneri avrebbero chiesto alla Roma un conguaglio economico a favore, ma avrebbero ricevuto un secco no in risposta dai capitolini.

