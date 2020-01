Calciomercato, UFFICIALE: cambia agente | Assist a Juve e Inter

CALCIOMERCATO JUVENTUS KURZAWA INTER - Layvin Kurzawa fa un altro passo verso l'addio al Paris Saint-Germain. Il 27enne terzino sinistro francese di origini polacche fatica a trovare spazio con Tuchel: soltanto sei presenze dal primo minuto in Ligue 1 ed una in Champions League a qualificazione già abbondantemente acquisita.

Proprio oggi sul suo accountil giocatore nativo di Frejus ha ufficializzato di aver cambiato procuratore: un doppio annuncio in lingua francese e inglese per rendere noto di aver affidato la sua procura alla Sport Invest Uk, agenzia che fa capo a Kia

Un bell'assist sia all'Inter che alla Juventus, sebbene in corsa e probabilmente in prima fila ci sia anche l'Arsenal. Il noto agente ha fatto diversi affari con i due club italiani: ai nerazzurri portò sia Gabigol che Joao Mario, mentre con la Juve chiuse l'affare Tevez. Non è un mistero che i bianconeri abbiano bisogno di una valida alternativa ad Alex Sandro da mettere a disposizione di Sarri sulla fascia sinistra, mentre Marotta cerca alternative a Spinazzola dopo che è saltato lo scambio con la Roma che avrebbe dovuto riportare Politano nella Capitale.

