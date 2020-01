SONDAGGIO CM.IT - Juventus, plebiscito per la cessione

SONDAGGIO JUVENTUS EMRE CAN - L'avventura di Emre Can alla Juventus può chiudersi anche in questa sessione di mercato di gennaio. E' quanto è emerso dal sondaggio pubblicato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it sul futuro del centrocampista tedesco, che scalpita per giocare con continuità per non perdere la convocazione della Nazionale per gli Europei di giugno.

Per la grande maggioranza dei votanti (78.5%), il club bianconero dovrebbe cedere subito l'ex Liverpool, magari rimpiazzandolo con un giocatore più funzionale al gioco di, mentre soltanto il restante 21.5% ritiene che Emre Can possa essere ancora una pedina importante per la seconda parte della stagione della 'Vecchia Signora'.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio con il Barcellona