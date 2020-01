Bologna, Mihajlovic e la malattia: ''Sto vincendo ma devo fare attenzione''. E su Ibrahimovic...

BOLOGNA MIHAJLOVIC IBRAHIMOVIC / Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, sarà uno degli ospiti della puntata di 'Verissimo' che andrà in onda sabato pomeriggio. L'allenatore rossoblu è tornato a parlare della sua lotta contro la leucemia che lo ha colpito la scorsa estate: ''Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così''. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Le fasi della malattia: ''ll primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo.

Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato''.

Il messaggio di Ibrahimovic: ''Avanti amico e fratello! Siamo tutti contenti che sei tornato in panchina. Sapevo che eri il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra”.

La risposta di Sinisa: ''Ibra è come un fratello, da giocatori ci siamo anche scontrati, poi dopo siamo diventati amici. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui ma capisco la scelta del Milan, anche se da noi si sarebbe divertito di più. Abbiamo un carattere molto simile e molto forte. Sono contento sia tornato in Italia, speriamo solo che contro di noi non possa giocare a causa di qualche ammonizione, così avremo un problema in meno!”.

