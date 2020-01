CALCIOMERCATO MILAN INTER POLITANO / Nuove complicazioni sull'asse Roma-Milano per lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma: dopo la riapertura della trattativa nella giornata di ieri, l'affare negli ultimi minuti sarebbe nuovamente a rischio con i giocatori pronti a fare ritorno nelle rispettive squadre. Le due società non hanno trovato l'intesa finale e così per Politano potrebbe tornare in corsa il Milan.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Young al Coni: ''Giornata bella per me'' - FOTO e VIDEO CM.IT

Calciomercato Inter, torna Politano: Milan pronto ad approfittarne

L'esito finale dello scambio Politano-Spinazzola riguarda da vicino anche il mercato del Milan. Come riportato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera nelle ultime ore si sarebbe mossa con decisione per regalare a Pioli Cengiz Under, ma ora le cose potrebbero cambiare. Con l'infortunio di Zaniolo, il turco rimane l'unico esterno offensivo di ruolo a disposizione di Fonseca sull'out di destra: in piedi rimane l'idea di un possibile scambio con Suso ma a livello numerico la Roma avrebbe poi bisogno di un altro rinforzo. E Politano? Ecco che così potrebbe tornare in corsa proprio il Milan: l'esterno dell'Inter aveva già detto sì alla proposta dei cugini, prima di accettare l'offerta della Roma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, c'è l'ok di Dani Olmo: si tratta per giugno