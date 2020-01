Calciomercato Inter, affare Eriksen | Annuncio choc di Mourinho

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MOURINHO - L'Inter è tra i club più attivi in queste ore sul fronte calciomercato. Mentre Ashley Young sta svolgendo le visite mediche di rito prima di ufficializzare il suo trasferimento dal Manchester United, si registra un nuovo intoppo nella trattativa con la Roma che prevede lo scambio tra Politano e Spinazzola.

Altro affare davvero molto caldo è quello che riguarda Christian, fantasista danese in scadenza di contratto a giugno con ilche sembra molto vicino ai nerazzurri, tanto che ieri c'è stata una cena tra i dirigenti dell'Inter ed il suo agente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ecco Young - Foto e Video CM.IT

Nella conferenza stampa della vigilia del derby londinese di domani contro il Watford, tuttavia, José Mourinho ha fatto capire che ha intenzione di far giocare Eriksen e ha lanciato un messaggio forte all'Inter: "Se loro sono fiduciosi è perché hanno pronta un'offerta che però non è ancora arrivata... Per il resto chiedete al suo procuratore che ne sa più di me". L'intesa tra i nerazzurri e l'ex Ajax è stata trovata sulla base di 8 milioni di euro più 2 di bonus, mentre vanno limati i dettagli per l'intesa con gli 'Spurs' che chiedono ancora 20 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, fumata bianca per Gabigol