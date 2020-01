CALCIOMERCATO INTER ROMA SPINAZZOLA POLITANO / L'Inter è pronta ad ufficializzare il colpo Ashley Young.

L'esterno inglese è sbarcato oggi a Milano ma potrebbe non essere l'unico rinforzo sulle fasce per: la dirigenza nerazzurra ha cercato di finalizzare la trattativa con laper lo scambio trama l'affare sarebbe destinato nuovamente a saltareTutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Inter e Roma, Politano-Spinazzola: le ultime sull'affare

Come riportato da Calciomercato, dopo una brusca frenata, le due società sono tornate ieri a parlare raggiugendo l'accordo su un riscatto fissato a un determinato numero di presenze. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', per il numero di presenze da raggiungere, Inter e Roma avevano già trovato un accordo (15) ma nelle ultime ore la trattativa ha subito un nuovo stop che ora rischia di far saltare definitivamente l'affare e l'Inter è pronta a virare con decisione sull'ex Chelsea Victor Moses. Pare che Politano starebbe già tornando a Milano: l'ex Sassuolo avrebbe lasciato Roma in lacrime.

