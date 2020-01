CALCIOMERCATO ROMA BORNA SOSA STOCCARDA - In attesa di definire ufficialmente la trattativa con l'Inter per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Mattia Politano, la Roma si guarda intorno alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra. Come anticipato dalla nostra redazione, i giallorossi hanno chiesto informazioni ai Glasgow Rangers per il 27enne Borna Barisic, incontrando, per il momento, il muro eretto dal manager Steven Gerrard. L'alternativa porta sempre ad un calciatore croato e con lo stesso nome: stiamo parlando di Borna Sosa.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è stato effettuato un sondaggio per il 21enne calciatore dello. I teutonici chiedono 8/9 milioni di euro per il cartellino dell'ex, arrivato nell'estate del 2018 e sotto contratto fino al 2023, ma la Roma potrebbe, nel caso in cui decidesse di affondare il colpo, proporre una soluzione in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Niente di concreto, comunque, per il momento, solo un primo contatto preliminare. Borna Sosa resta nella lista dei papabili.

