CALCIOMERCATO INTER LISTE EUROPA LEAGUE / Inter scatenata: Marotta e Ausilio stanno lavorando per accontentare Antonio Conte con un poker di colpi in procinto di essere perfezionati. Per lo scambio Spinazzola-Politano sono stati superati gli ostacoli emersi con l'intesa tra i nerazzurri e la Roma per il prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze (fissato tra le 15 e le 16) e di minuti giocati.

Fatta anche perdal Manchester United: il terzino inglese è arrivato poco fa a Milano per le visite mediche.

Poi arriverà il momento dei 'grandi' botti: per Eriksen la trattativa sembra essere in discesa dopo l'incontro di ieri tra Marotta e l'agente del trequartista danese: un vertice per blindare l'intesa con il calciatore prima di passare a lavorare con il Tottenham. Tra le società resta una distanza di 8 milioni (20 la richiesta, 12 più bonus l'offerta) ma si lavoro per raggiungere un'intesa. Poi sarà la volta di Giroud. Un poker di colpi che pone però un problema ad Antonio Conte: quello della Lista Uefa. Per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, infatti, è consentito inserire soltanto tre calciatori nuovi: così il tecnico dell'Inter, se fossero confermati i quattro acquisti, dovrà procedere subito con un'esclusione importante.

LEGGI ANCHE --->Inter, Eriksen può arrivare subito: le ultime di CM.IT