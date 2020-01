Calciomercato Inter, Young lascia il Coni - FOTO e VIDEO CM.IT

CALCIOMERCATO INTER YOUNG MANCHESTER UNITED - AGGIORNAMENTO ORE 13.25 - Ashley Young ha lasciato il CONI dopo aver terminato la prima parte di visite mediche per l'idoneità sportiva. Ora la seconda tappa all'Humanitas, poi nel pomeriggio in sede per l'ufficialità. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

ORE 12.45 - Young è arrivato al Coni per sostenere per l'idoneità sportiva e la prima parte di visite mediche.

Poi l'esterno inglese si recherà all'Humanitas per l'altra parte delle visite. "Prima volta a Milano, è davvero una bella giornata per me'', le sue prime parole in nerazzurro.

ORE 11.48 - Ashley Young è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Milano-Malpensa. Il 34enne esterno inglese, che arriva dal Manchester United, adesso sosterrà le visite mediche e, se tutto andrà per il verso giusto, firmerà il contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2021.