SERIE A PROGRAMMAZIONE DAZN / Continua il campionato di Serie A, riprende quello di Serie B e poi calcio estero e tanto altro ancora: la programmazione DAZN per il weekend del 18 e 19 gennaio regala grandi appuntamenti. Per il massimo campionato ci sono Napoli-Fiorentina (sabato sera), poi Milan-Udinese e Bologna-Verona la domenica.

Ma il weekend sarà caratterizzato dal ritorno del campionato cadetto che riprende con il Benevento sempre saldamente primo in classifica e atteso dalla sfida contro ildomenica sera.

Spazio anche alla Spagna: sabato alle 16 c'è Real Madrid-Levante, mentre domenica alle 21 occhi sul Campo Nou per il debutto di Setien sulla panchina blaugrana in Barcellona-Granada. Tanto calcio e non solo: nella programmazione DAZN del weekend 18-19 gennaio ci sarà spazio anche per sci, tennis e arti marziali.

