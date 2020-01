CALCIOMERCATO JUVENTUS NEUER BAYERN MONACO - Il recente acquisto, già ufficializzato per la prossima stagione, del 23enne Alexander Nübel da parte del Bayern Monaco, ha dato il la ad un ridda di voci sul futuro di Manuel Neuer. Il 33enne portiere di Gelsenkirchen è stato accostato, per la prossima stagione, anche alla Juventus, impegnata nelle trattative per il rinnovo fino al 2024 di Szczesny. In attesa di capire quale sarà il futuro di Gigi Buffon, la pista che porta al numero uno della Nazionale tedesca è stata lanciata da 'France Football' nei giorni scorsi. Adesso, però, la situazione appare decisamente più complicata.

Stando, infatti, a quanto sostiene la 'Bild', le possibilità di arrivare a Neuer da parte della Juve sono considerate davvero scarse, alla luce anche della volontà del giocatore di non lasciare la Germania e delle parole del direttore sportivo dei bavaresi, Hasan, che ha rassicurato sulla sua titolarità anche nella prossima stagione. Vedremo cosa succederà da qui a fine stagione, quando le cose potrebbero decisamente cambiare.

