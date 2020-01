JUVENTUS HIGUAIN SARRI RITIRO / Dal rapporto con Sarri al futuro: in un'intervista al 'The Telegraph', Gonzalo Higuain si confessa e racconta del suo legame con il tecnico della Juventus, avuto anche a Napoli e Chelsea: Ho imparato molto da ogni manager con cui ho lavorato, ma non c'è dubbio che Sarri è colui che ottiene il meglio da me. Non si arrende mai, è così testardo e aiuta.

Abbiamo buoni rapporti ma, dato che siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo".

L'argentino continua: "Io e Sarri tiriamo fuori il meglio di noi. Era con me nella mia miglior stagione e mi conosce bene: forse per questo ha detto che segnerò sempre. Il problema è che lo ha detto agli altri, ma a me mai".

Il Pipita si sofferma su cosa farà dopo il ritiro, parlando dell'idea di aprire una scuola calcio che possa educare i giovani e metterli in guardia sui lati meno belli del calcio:Non ho bisogno di dare spiegazioni. Tutti sanno cosa intendo quando dico che, attorno al calcio, non tutto va sempre bene. Voglio che i bambini siano pienamente consapevoli del fatto che giocare a calcio è fantastico, ma a volte ciò che sta dietro può essere diverso. È molto importante per me e voglio condividere la mia esperienza e affrontare i problemi che ho dovuto affrontare".