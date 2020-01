Juventus, dal possibile addio ad un posto da titolare | E' Dybala show!

JUVENTUS DYBALA/ Paulo Dybala è di sicuro una delle note positive di questa stagione della Juventus di Maurizio Sarri. Eppure nell'ultima estate di calciomercato, la Joya sembrava destinata a lasciare Torino verso la Premier League.

Sull'argentino ex Palermo c'era infatti il Tottenham allora di Mauricio, un club che gli avrebbe dato la possibilità di giocare a differenza della Juventus, e invece...

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato, assalto decisivo | Beffa Napoli per Juventus e Inter

Invece Dybala, dopo un inizio a singhiozzo, ha conquistato la sua dimensione in bianconero fino ad un posto da titolare fisso e dei numeri davvero da top player, in una squadra che può vantare elementi in rosa come Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. A tal proposito, la Juventus vorrebbe rinnovare il contratto di Paulo Dybala, finora sui 7 milioni di euro a stagione, ma resta il nodo legato ai diritti d'immagine, problema che fece saltare anche il suo passaggio a Londra in estate.