CALCIOMERCATO INTER SPAL ESPOSITO / Metà stagione trascorsa all'ombra di Lukaku e Lautaro Martinez racimolando alcune prestazioni positive che ne hanno messo in mostra l'ottimo potenziale. Sebastiano Esposito potrebbe però ricevere ancora meno spazio nella seconda metà di campionato, quando in nerazzurro dovrebbe esserci anche Giroud (per il quale già oggi si proverà a chiudere).

Così, per il talento classe 2002 non è da escludere una partenza in prestito: clicca qui per restare aggiornato.

L'agente di Esposito starebbe infatti valutando con l'Inter la miglior soluzione per il futuro del suo assistito. Così, con la prospettiva di giocare più volte da titolare in Serie A, riporta 'Sky Sport', per il giovane bomber è spuntata l'ipotesi Spal, che sarebbe pronta a prenderlo in prestito fino al termine della stagione. Semplici avrebbe così un altro talento per provare la scalata verso la salvezza.

