CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN VECINO / Accelerata Inter per i colpi in entrata. Oggi dovrebbe essere il giorno della firma di Young, atteso in Italia per le visite mediche. Tuttavia, novità importanti si attendono anche sulle trattative che riguardano Spinazzola, Giroud e, soprattutto, Eriksen, con il quale è già stata trovata l'intesa sull'ingaggio. Resta però da convincere il Tottenham, che non sembra voler scendere dalla valutazione di 20 milioni di euro per cederlo a gennaio.

Così, l' Inter potrebbe pensare a una contropartita tecnica per far calare le pretese: clicca qui per restare aggiornato.

Considerando i rapporti di recente un po' incrinati con Conte, riporta 'Tuttosport, Matias Vecino potrebbe essere la contropartita giusta nell'affare Eriksen. Ieri il suo agente Lucci è stato convocato in sede: nonostante le dichiarazioni ufficiali, l'uruguagio sembra destinato a lasciare l’Inter entro fine mese. La proposta di scambio per Eriksen potrebbe quindi far vacillare le resistenze inglesi.

