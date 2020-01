CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NAPOLI CHONG / Tutti pazzi per Tahith Chong, centrocampista offensivo in scadenza col Manchester United a fine stagione. Per non rischiare seriamente di perderlo a parametro zero fra pochi mesi, gli inglesi starebbero tentando di scambiarlo con Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, ma la pista portoghese non sembra interessare al talento olandese classe 1999.

Così, nel mercato italiano, restano i forti interessi di Juventus Inter , ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Napoli clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus e Inter, anche il Napoli su Chong

Attenta ormai da tempo sul giocatore, riporta 'Tuttosport', la Juventus avrebbe capito che è arrivato il momento di sferrare l’attacco decisivo per Chong, sul quale c'è anche l'Inter, che di recente ha incontrato l'agente. Tuttavia, le due italiane devono fare attenzione all'inserimento del Napoli, che con i suoi uomini mercato ha fiutato il profumo di un colpaccio e si è mosso con il procuratore Sinouh, che cerca di massimizzare l’operazione cercando il club pronto a offrire l’ingaggio più alto e le condizioni più favorevoli. Il calciatore, dal canto suo, preferirebbe l'ipotesi Juventus, ma la lotta per acquistarlo si prevede ardua e ricca di sorprese.

