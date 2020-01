CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN YOUNG SPINAZZOLA GIROUD / Spinazzola, Young, Giroud, Eriksen. Seconda in classifica a meno due punti dalla capolista Juventus, l'Inter non è paga e vuole regalare a Conte profili di caratura mondiale. Così, tra affari di calciomercato in via di conclusione, visite mediche e nuovi contatti, oggi sarà una giornata cruciale per le trattative nerazzurre: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, da Spinazzola a Eriksen: le ultime

Il primo calciatore a firmare il contratto con l'Inter dovrebbe essere Ashley Young, atteso stamane a Milano per le visite mediche: indennizzo da 1,5 milioni di euro al Manchester United, mentre al giocatore andrà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo (legato al rendimento) da 3,5 milioni per la stagione successiva.

Novità decisive si attendono inoltre dallo scambio Politano-Spinazzola con la Roma , per il quale resta da trovare l'intesa sulle modalità di riscatto. Oggi, però, riporta 'La Gazzetta dello Sport', sarà un giorno importante anche per Olivier Giroud: nelle ultime ore, tramite nuovi contatti con il suo entourage, è stato modellato un accordo sull’ingaggio fino al 2022 legato a una serie significativa di presenze nei primi 18 mesi; manca quindi l'intesa col, che non scende sotto la valutazione di 8 milioni di euro. Per quanto concerne Eriksen, infine, la partita diplomatica continuerà anche nel weekend, con la concreta possibilità che tutto slitti alla prossima settimana. L'intenzione sarebbe quella di avvalersi dei benefici del, che permette di ottenere uno sconto del 50% sulle tasse per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia dall’estero. Si respira quindi grande ottimismo circa la chiusura positiva dell'affare.

