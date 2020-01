Calciomercato Roma, è fatta per Ibanez: i dettagli dell'operazione

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ / La Roma ha superato la corsa al Bologna per il colpo Roger Ibanez. Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', il difensore ha dato l'ok ai giallorossi e si trasferirà nella capitale, dall'Atalanta, in prestito per 18 mesi a un milione di euro, con un obbligo di riscatto da 8 milioni di euro, oltre ad altri due milioni di bonus.

L'operazione è stata chiusa oggi, mentre lunedì il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club.

