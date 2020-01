CALCIOMERCATO ROMA PORTO TIQUINHO SOARES / Continuano le indiscrezioni sulle mosse di mercato per l'attacco della Roma. Nelle ultime ore, dal Brasile, sono avanzate indiscrezioni circa un tentativo dei giallorossi per Tiquinho Soares del Porto.

Tuttavia, come appreso da, giungono decise smentite sulla notizia relativa all’interesse e all’offerta da 20 milioni di euro per l'attaccante 28enne. Il giocatore, inoltre, è considerato poco idoneo per i dettami tattici di Clicca qui per restare aggiornato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Roma, ULTIME CM.IT: ecco come si può sbloccare Politano-Spinazzola

Calciomercato Roma, Milan in pressing su Under: le ultime CM.IT