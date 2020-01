Calciomercato Milan, c'è l'ok di Dani Olmo: si tratta per giugno

CALCIOMERCATO MILAN OLMO /Dani Olmo è un obiettivo concreto del Milan: i rossoneri puntano sul talento della Dinamo Zagabria, che ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro ed è seguito dai club di mezza Europa. Difficile, per il club milanista, portare a termine il colpo già a gennaio, ma i contatti sono stati avviati in vista di giugno, quando l'operazione potrebbe effettivamente andare in porto. Secondo 'Sky Sport', infatti, ci sono stati contatti proficui con l'agente dello spagnolo che, da parte sua, avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento.

Se ne riparlerà nelle prossime settimane, quindi.

