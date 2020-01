Coppa Italia, la Roma vola ai quarti con Pellegrini: Parma battuto 2-0

PARMA ROMA COPPA ITALIA / La Roma conquista i quarti di finale di Coppa Italia battendo 2-0 il Parma al Tardini, risolvendo la pratica nella ripresa. Dopo un primo tempo intenso ma senza particolari emozioni, con i giallorossi tenendo le redini del gioco ma lasciando Colombi inoperoso, gli uomini di Fonseca sono scesi in campo con altra verve. Al 49esimo è arrivato lo 0-1, opera di una bella combinazione tra Kalinic (titolare al centro dell’attacco) e Pellegrini, che con un gran destro ha sbloccato la gara. I ducali hanno sfiorato il pareggio con Inglese, al quale Pau Lopez ha negato la rete con un intervento miracoloso, ma al minuto 76’ hanno incassato il colpo del ko.

Un braccio largo disu cross diè costato un rigore netto, che Pellegrini, ancora lui, ha realizzato spiazzando il portiere e coronando la sua ennesima, grande prestazione. Nel finale da segnalare il ritorno in campo diche non scendeva in campo con i capitolini dalla stagione 17/18: i giallorossi, quindi, sfideranno lain trasferta tra appena sei giorni, con un pass per la semifinale in palio.

