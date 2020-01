JUVENTUS PSG RABIOT / Polemiche tra Rabiot e la federazione francese. Rispondendo alle parole del presidente della FFF, Noël Le Graët, che aveva annunciato contatti col giocatore prima della spedizione russa della Francia (alla quale non partecipò), la mamma-agente del talento della Juventus, Véronique, si è espressa con parole dure: "Sarò completamente trasparente, non ho avuto contatti con il signor Le Graët. Non ho chiesto niente. Non abbiamo parlato. I giornalisti dicono che ho avuto contatti con il signor Le Graët, è falso. So cosa ha detto.

Oggi ti dico: Le Graët è un bugiardo - le sue parole riportate da 'L'Equipe' - Siamo molto fiduciosi. Adrien è giovane, non ha ancora 25 anni. Le Graët non resterà presidente della Federazione per altri 20 anni. Quale calciatore che non vorrebbe giocare per la squadra francese?". Clicca qui per restare aggiornato.

