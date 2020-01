CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN REAL MADRID / Il Real Madrid ha due nomi in cima alla lista della spesa per l’estate prossima: quelli di Fabian Ruiz e Kylian Mbappé. Il centrocampista del Napoli è un vecchio pallino di Florentino, e oggi ‘Ok Diario’ svela nuovi retroscena sul suo interessamento: secondo la testata spagnola, gli agenti del centrocampista si sarebbero riuniti con José Angel Sanchez, braccio destro di Perez, prima dell’ultimo Clasico.

I madrileni hanno confermato la volontà di acquistarlo, consapevoli però che la trattativa con De Laurentiis sarà molto complicata, a meno che il calciatore non faccia pressione sul club per lasciarlo partire.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, distanza per il rinnovo di Mertens: le ultime

Calciomercato Real Madrid, la strategia per Mbappe

Anche per Mbappé il Real sa che la strada non sarà in discesa: con il francese, gli spagnoli vorrebbero ripetere la strategia utilizzata per Hazard, attendendo che il calciatore sia avvicini alla sua scadenza contrattuale. In teoria, quindi, Perez affonderà il colpo nel 2021, ma sarebbe pronto ad anticipare le operazioni se il PSG aprisse a una trattativa, senza forzarla per non mettere a repentaglio gli ottimi rapporti con Nasser Al-Khelaïfi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, Gaetano-Cremonese: ULTIME CM.IT

Napoli, la rivelazione: a giugno Mertens all'Inter