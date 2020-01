Juventus, Buffon: "Domenica festeggio il record? No, non gioco!"

BUFFON JUVENTUS RECORD /Gigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto nel corso della presentazione 'Non pettinavamo mica le bambole. Le meravigliose storie delle ragazze della Nazionale', nuovo libro di Alessandro Alciato.

Il bianconero, che alla prossima presenza in Serie A segnerà il record di nel nostro campionato (raggiungendo quota 648 e lasciandosi alle spalle), ha annunciato che contro il Parma, domenica, non scenderà in campo.

Juventus, Buffon: "Il record è una soddisfazione che mi gratifica"

"La prossima settimana c'è la Coppa Italia, penso serenamente di non giocare", ha dichiarato Buffon, come riporta l'agenzia 'Ansa', "ci sarà un altro turno, giocheremo contro Roma o Parma". Sul record ormai imminente, ha aggiunto: "Vivrò quest'emozione in seguito: sono soddisfazioni che mi gratificano, perchè dietro c'è una vita fatta di sacrifici, sudore, ma anche cose belle".

