Calciomercato Juventus, cessione de Ligt | Spunta la data

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT - Dopo un avvio difficile, Matthijs de Ligt si sta ambientando sempre di più al calcio italiano e le prestazioni scadenti in maglia Juventus stanno lasciando il posto a quelle positive. Eppure il giovane difensore centrale olandese fatica a convincere del tutto Maurizio Sarri. Non è un mistero che a inizio stagione il tecnico toscano fosse intenzionato a puntare sulla coppia collaudata formata da Bonucci e Chiellini, prima del grave infortunio del capitano bianconero.

Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 l'ex Ajax era stato di nuovo relegato in panchina a favore di Demiral, alimentando voci di mercato , ma anche il turco è finito ai box e ne avrà per tutto il resto della stagione.

In Spagna si è parlato anche di un ritorno di fiamma del Barcellona per de Ligt, con la Juventus che sarebbe stata disposta a cederlo per una cifra superiore ai 75 milioni di euro più 10,5 di bonus sborsati per acquistarlo la scorsa estate. Discorsi, tuttavia, destinati a cadere o quantomeno ad essere rimandati. Stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'Daily Mail', infatti, la Juve avrebbe bloccato la cessione del Nazionale olandese almeno fino a luglio 2021. C'è infatti da fare i conti con i vantaggi avuti dal 'Decreto Crescita' che ha favorito l'acquisto di top player in Serie A. L'importante, in questi 18 mesi, sarà non svalutare il cartellino di de Ligt per poter mettere a bilancio una ricca plusvalenza in futuro.

