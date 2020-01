Napoli, distanza per il rinnovo di Mertens: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Il Napoli puntella il centrocampo con gli arrivi di Demme e Lobotka. Gattuso spera di trovare una quadratura migliore con i due nuovi acquisti e intanto pensa ad altre operazioni, in entrata e in uscita. Da piazzare alcuni esuberi, anche per rinnovare la rosa. Tengono sempre banco inoltre i difficili rinnovi di contratto, con addii anche pesanti all'orizzonte.

Dries Mertens è tornato dal Belgio, ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Napoli.

Gli azzurri stanno provando a convincerlo a rinnovare, ma la trattativa non ingrana, anzi. La società offre al giocatore un rinnovo biennale da, Mertens tuttavia chiede un contratto da 4 milioni a stagione, con un bonus dialla firma. Richieste molto elevate, che rendono un accordo molto difficile.

