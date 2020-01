CALCIOMERCATO INTER YOUNG / L'Inter ha scelto Ashley Young per rinforzare le sue corsie esterne l'affare è praticamente stato chiuso in queste ore.

I nerazzurri verseranno 1.5 milioni di euro più bonus (basati sulle presenze) al Manchester United, e il calciatore sarà a Milano domani per visite mediche e firme.

Calciomercato Inter, Young in città domani

Il terzino sinistro, che compirà 35 anni a luglio, ha disputato 18 presenze in questa stagione, 10 delle quali da titolare in Premier League. Il contratto in scadenza a giugno lo ha spinto verso l'avventura italiana dopo ben nove stagioni con la maglia dei Red Devils, di cui era capitano. Per Antonio Conte, quindi, un rinforzo d'esperienza e di qualità, subito pronto.

