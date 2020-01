CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA / Ore caldissime di calciomercato, soprattutto per l'Inter. I nerazzurri sono impegnati in numerose trattative per regalare, finalmente, i rinforzi tanto richiesti ad Antonio Conte. Si va verso i momenti decisivi per la definizione di diversi affari che potrebbero cambiare il volto della squadra milanese.

In rampa di lancio i nomi di

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, ULTIME CM.IT: si sblocca l'affare Politano-Spinazzola

Per quanto riguarda l'attaccante francese, sembrava si fosse arrivati a una possibile svolta. Ma da quanto riferisce 'L'Equipe', l'accordo tra l'Inter e il giocatore, nonostante il via libera del Chelsea, manca ancora. Giroud ha abbassato le sue pretese economiche in termini di ingaggio, ma la sua richiesta sarebbe di un contratto di due anni e mezzo, cioè fino a giugno 2022, mentre l'Inter non intenderebbe andare oltre il 2021. Permane, comunque, ottimismo tra le parti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Eriksen: le cifre

Calciomercato Inter, che assist di Giroud: si sblocca l'affare col Chelsea