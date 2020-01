BRESCIA ZAJC SKRABB / Dopo una settimana di stallo, Simon Skrabb si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi del Brescia. Le rondinelle, dunque, portano a casa uno dei primi riforzi della sessione invernale, probabilmente l'ultimo per quanto riguarda la zona avanzata del campo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'arrivo del trequartista finlandese chiude definitivamente la strada al ritorno in Italia dell'ex Empoli, Miha Zajc.

Il fantasista sloveno, infatti, non rappresenta un nome caldo per il mercato delle rondinelle, per svariati motivi: la formula di un prestito secco non piace al Brescia e tecnicamente rischierebbe di calpestarsi i piedi con Skrabb (giocatore a lui simile per età e caratteristiche in campo) per valere l'investimento richiesto dal Fenerbahce.

Brescia, priorità al centrocampo: tre giocatori nei radar

La priorità del Brescia sul mercato, in questo momento, è rappresentata dal reparto mediano. A centrocampo, le rondinelle seguono diversi profili, nella speranza di trovare l'occasione giusta per regalare a Corini un calciatore prezioso per la rincorsa salvezza. Su tutti, spiccano tre nomi, sui quali la società lombarda sta lavorando: quelli di Davide Frattesi e Mehdi Bourabia (entrambi di proprietà del Sassuolo), e quello di Artur Ionita, giocatore considerato ormai in uscita dal Cagliari.

A cura di Alessandro Montano

