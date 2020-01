CALCIOMERCATO INTER LAZARO AGENTE BUNDESLIGA / Sono ore estremamente concitate in casa Inter sul fronte mercato. Dallo scambio ancora in ballo con la Roma tra Spinazzola e Politano alla situazione di Vecino fino a quella tutta da definire di Valentino Lazaro.

Il laterale destro arrivato in estate non ha fin qui impressionato ed oggi pomeriggio nella sede nerazzurra è arrivato anche il suo agente, Max Hagmayr. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Roma, ULTIME CM.IT: ecco come si può sbloccare Politano-Spinazzola

Secondo quanto raccolto sul posto dal nostro inviato per Lazaro si parlava di un possibile ritorno in Bundesliga con il Werder Brema interessato, oltre alla chance Premier League con ipotesi West Ham. Si tratterebbe nel caso di una partenza in prestito per l'austriaco che lascerebbe quindi un buco a destra. La cessione sarebbe quindi solo a titolo temporaneo ma con il possibile arrivo di Spinazzola o Young, che possono giocare anche a destra, il vuoto verrebbe presto colmato.

Aggiornamento ore 18.00 - L'incontro nella sede dell'Inter è terminato da poco ed è durato circa due ore. Concreta la possibilità che Lazaro vada via, anche perché all'Inter avrebbe poco spazio. In tal senso le parti sono al lavoro per trovare una sistemazione fino a giugno. Dal canto suo il ragazzo avrebbe comunque preferito restare per giocarsi le sue carte ma con un eventuale nuovo innesto appare complicato.

