Napoli, da Meret alla pressione dell'ambiente: il messaggio di Ospina

NAPOLI OSPINA MERET CHAMPIONS / Tanto criticato per la papera contro la Lazio quanto osannato dopo il calcio di rigore parato in Coppa Italia. Destino a due facce per David Ospina, estremo difensore del Napoli, che oggi ha parlato di diversi argomenti ai microfoni di 'Sky Sport': "Il ruolo del portiere è speciale, una volta sei il colpevole e un'altra volta sei l'eroe. La cosa più importante è tenere i piedi per terra, continuare a lavorare e dare tutto per la squadra. Stiamo facendo bene, la squadra ha preso fiducia. Con la Lazio abbiamo fatto tante cose buone, bisogna continuare su questa strada. La cosa più importante è cominciare a vincere le partite, così diventa tutto più facile. In questo girone di ritorno dobbiamo guadagnare punti. Il girone d'andata è stato complicato per tutti, ma abbiamo grandissimi giocatori e dobbiamo far bene. Prima di essere portiere ero un attaccante, poi sono diventato portiere.

Ma mi è sempre piaciuto giocare con i piedi, anche quando sono in vacanza gioco con gli amici e non vado in porta, ma davanti. In Sudamerica giochiamo tanto con i piedi, io metto questa caratteristica a disposizione dell'allenatore e della squadra".

Napoli, la carica di Ospina: da Meret al San Paolo

Ospina ha quindi elogiato il collega Meret: "Alex è un ragazzo stupendo, mi piace lavorare con lui e Karnezis. Ha una qualità immensa, ha la condizione per arrivare in alto ma in Italia ce ne sono tanti buoni, come Donnarumma e Sirigu. Il Napoli ha un portiere che ha grandissima condizione e che arriverà molto in alto se continuerà a lavorare bene".

Sull'ambiente: "Penso che l'ambiente ci stia mettendo un po' di pressione, il momento è importante e dobbiamo risalire in classifica facendo il massimo in campo e vincendo le partite. Come ho detto prima, con le vittorie aumenterà a che la ficucia. Champions? Quando c'è la possibilità bisogna sempre provarci. Abbiamo 19 partite ancora da giocare, i punti per provarci ci sono. Bisogna fare bene, pensando partita dopo partita. Ora testa alla Fiorentina, che è una squadra forte. Ma giochiamo in casa e vogliamo i tre punti".

