CALCIOMERCATO TOTTENHAM MOURINHO CANCELO / È un Tottenham molto attivo quello di questi primi giorni di calciomercato invernale. Gli 'Spurs' di Mourinho hanno già prelevato il giovane Gedson Fernandes dal Benfica e puntano anche ad un nuovo attaccante che possa andare a sostituire l'infortunato Harry Kane. Secondo quanto sottolineato da 'Eldesmarque' inoltre il tecnico lusitano vorrebbe portare a Londra anche un nuovo terzino destro vista l'incertezza che vige sulla fascia destra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Tottenham, suggestione Cancelo: la mossa di Mourinho

In tal senso José Mourinho avrebbe parlato con Joao Cancelo, terzino del Manchester City, per valutare la sua disponibilità a trasferirsi al Tottenham. Lo 'Special One' vorrebbe approfittare del fatto che il connazionale non è felice del suo impiego alla corte di Guardiola che ha impiegato il calciatore appena in 13 occasioni considerando tutte le competizioni, restando alle spalle di Walker. Cancelo vorrebbe quindi giocare di più anche per non rischiare di perdere la convocazione per i prossimi Europei.

