CALCIOMERCATO INTER E ROMA SPINAZZOLA POLITANO / Contatti costanti in corso tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola. La trattativa si è bloccata nella giornata di ieri, a causa del giallo sui test atletici per il laterale giallorosso richiesti dal club nerazzurro.

Tuttavia, secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it , l'affare potrebbe ugualmente andare in porto. La chiave potrebbe essere legata al riscatto fissato a un determinato numero di presenze. In corso discussioni tra le due dirigenze anche per eventuali modifiche alla valutazione economica dei due giocatori.